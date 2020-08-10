Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 179 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 10 августа 2020 года, вирус обнаружили у жителей Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, ЗАТО Свободный, Екатеринбурга (102 случая), Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского ГО, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Ирбита, Красноуфимского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского ГО, Серова, Сысертского и Талицкого ГО.

Теперь в регионе подтверждено 22 446 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 августа 2020 года, в Свердловской области проверили на коронавирус 985 851 человек.