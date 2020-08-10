Волгоград, , 10:49 — REGNUM Уголовное дело о вымогательстве денежных средств возбуждено в отношении граждан Китая, работающих в Николаевском районе Волгоградской области. Иностранцы отказались вернуть паспорта своим наёмным рабочим из Узбекистана, потребовав заплатить за документы 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

52-летний гражданин Узбекистана 5 августа обратился в полицию. Он рассказал, что три месяца назад вместе с шестью земляками приехали в Волгоградскую область, получили патент и стали официально работать в тепличном хозяйстве под руководством двоих жителей Китая. В какой-то момент между работниками и работодателями произошли разногласия и им отказались выплачивать заработную плату. Иностранцы ушли работать к другому фермеру и попросили прежних работодателей вернуть паспорта, переданные ранее для оформления документов. Китайцы отказались, пригрозили работникам физической расправой и потребовали заплатить за паспорта 140 тысяч рублей.

По подозрению в вымогательстве задержаны двое граждан Китая, 28 и 45 лет. У одного из фермеров есть вид на жительство, у второго — временная регистрация на территории Волгоградской области. Подозреваемые сознались в содеянном частично. Решается вопрос о заключении их под стражу.