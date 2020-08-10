Москва, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки на территории России было выявлено 5118 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 892 654.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 70 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 001.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 696 691 человек вылечился от нового заболевания, 3259 из которых — за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 240 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.