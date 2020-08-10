Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM Военный журналист, доцент Уральского федерального университета Валерий Амиров обвинил компанию «Уральские авиалинии» в том, что та не уведомила об изменении в расписании. Об этом Амиров написал на своей странице в Facebook.

Доцент должен был вылететь утром 10 августа 2020 года из Минвод в Екатеринбург. Однако когда он прибыл в аэропорт, нужного рейса не оказалось. Со слов Амирова, представители перевозчика в ответ указали пассажиру, что тот якобы не оставлял свой номер телефона компании, поэтому журналиста и не уведомили об изменениях в расписании.

«Но я человек военный и уж с чем, а с дисциплиной у меня все в порядке ‑ и номер, и мэйл я при покупке билета оставил», — подчёркивает доцент.

Амирову придётся ждать следующего рейса более восьми часов. Билет на «исчезнувший» рейс был куплен журналистом ещё месяц назад.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» не стали комментировать вопрос по телефону корреспонденту ИА REGNUM и попросили отправить письменный запрос. Запрос отправлен, ответ на момент написания публикации не был получен.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года «Уральские авиалинии» потеряли 94% объёма перевозок.

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