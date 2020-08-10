Ташкент, , 10:15 — REGNUM Более 150 жителей Узбекистана оказались обмануты компанией по продаже автомобилей Auto Makon, передает телеканал «Ташкент».

Фирма, открытая 23 августа 2019 года, занималась лизингом. Работники компании составляли договоры купли-продажи автомобилей в рассрочку и лизинг. Сумма первоначального взноса составляла 10%.

Вместе с тем, в договоре не указывались сроки поставки автомобилей, а также отсутствовал график погашения долга. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года агентства занятости в Узбекистане обманули 7123 человека на общую сумму 72 млрд сумов ($7,06 млн).

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