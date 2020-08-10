Дербентский район, Дагестан, , 10:14 — REGNUM В Дагестане организована доследственная проверка по факту массового отравления питьевой водой жителей селения Геджух Дербентского района. Проверяется деятельность должностных лиц, ответственных за функционирование водопроводных сетей, сообщили 10 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ходе проверки установлено, что в выходные дни — 8 и 9 августа — в участковую больницу села Геджух были госпитализированы девять местных жителей, в том числе шестеро детей. У всех у них был установлен диагноз «острое кишечное отравление». После проведения подворного обхода было выявлено еще около 40 человек, у которых имелись признаки этого заболевания.

«Предварительно причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям», — сказано в сообщении СКР.

Такого же мнения придерживаются специалисты Роспотребнадзора. В минздраве региона взяли ситуацию под контроль.