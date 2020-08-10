Москва, , 10:13 — REGNUM Во втором квартале 2020 года в российских регионах отмечен возросший спрос на бизнес-курсы — в среднем на 16−25%. Так, по данным представителей образовательных сервисов, в период пандемии коронавирусной инфекции интерес к обучению на таких курсах со стороны студентов в EdTech-компании Like Центр вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Всего за три месяца в компанию поступило около 37 тыс. заявок на обучение, пишет газета «Известия». При этом в Москве динамика спроса оказалось отрицательной (-8%) и сократилась до 13,4 тыс. заявок.

Как заявил изданию управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский, в марте — мае на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на изучение английского языка в регионах.

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Руководитель региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Энтони Таттерсолл пояснил, что многие учащиеся использовали время самоизоляции для приобретения новых навыков, которые помогут найти работу, улучшить квалификацию или получить повышение по службе.

Участники рынка полагают, что спрос на бизнес-курсы сохранится и осенью, особенно на фоне рисков второй волны коронавируса.