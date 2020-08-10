Черкесск, , 10:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии во время празднования церемонии бракосочетания открыл стрельбу из травматического оружия 26-летний житель села Холоднородниковское. Мужчину, палившего в воздух, очевидно, от избытка чувств, доставили в отдел полиции, сообщили 10 августа в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел накануне, 9 августа, на территории парка «Зеленый остров». Хлопки, похожие на выстрелы, услышали сотрудники ДПС. По горячим следам виновник был установлен. У него изъяли оружие и патроны к нему.

По факту стрельбы был составлен материал об административном правонарушении. Стрелка привлекли к ответственности за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах. За свои необдуманные действия ему придется расплачиваться штрафом в размере от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

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