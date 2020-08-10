Ульяновск, , 10:10 — REGNUM В Ульяновской области в рамках подготовки к новому учебному году на особом контроле будут вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Губернатор Сергей Морозов предостерег руководителей школ от сбора на закупку рециркуляторов, сообщает телеграм-канал «Пул № 73» по итогам аппаратного совещания.

В ходе подготовки к учебному году глава региона поручил министру образования Ульяновской области Наталье Семёновой взять на контроль вопрос о приобретении в муниципальных образованиях «всех необходимых технических средств для недопущения коронавируса» в образовательных организациях.

«Глава региона отметил, что до него доходят обращения от людей, что в школах собирают средства с родителей на закупку рециркуляторов воздуха. Губернатор отметил, что это недопустимо», — говорится в сообщении.

Напомним, в Ульяновской области проходит кампания по приёмке школ и детсадов. К новому учебному году готовятся 779 учреждений, в том числе 413 школ и 276 детских садов. В этом году на ремонт образовательных учреждений направлено 800 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Ульяновской области планируется начать традиционный ярмарочный сезон. Предполагается, что первая ярмарка пройдёт в Заволжском районе Ульяновска.