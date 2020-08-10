Воронеж, , 10:10 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 10 августа.

Статистика смертности не меняется уже вторые сутки. 20 пациентов выписаны с выздоровлением после коронавируса.

Всего за период пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 12 090 человек. Выздоровели 10 090 пациентов с ранее подтверждённым заражением при помощи тестов ПЦР, а также 1982 пациента, у которых заражение было выявлено с помощью компьютерной томографии. За весь период инфекция унесла жизни 106 человек.