Уфа, , 10:15 — REGNUM Более 100 педагогов, которые подготовили стобалльников в Башкирии по результатам единого государственного экзамена, получат по 50 тысяч рублей. Об этом 10 августа сообщил министр министерства образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на совещании в правительстве региона.

Айбулат Хажин подчеркнул, что в настоящий момент такую премию получат 106 учителей. И это количество может немного возрасти после апелляции. Таким образом, на эту выплату потребуется около 5,5 млн рублей. При этом, данные денежные средства в республиканском бюджете не заложены. Поэтому глава минобрнауки республики просил главу Башкирии Радия Хабирова их согласовать.

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение срочно отработать по этому вопросу и выплатить премию преподавателям в август текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Башкирии ЕГЭ сдавали 17,9 тысячи выпускников. При этом, количество стобалльных экзаменационных работ составило 127.

Ранее глава Башкирии подписал указ о денежном вознаграждении учителей школ, которые подготовили стобалльников. При этом размер такой премии составляет 50 тысяч рублей, вне зависимости от числа стобалльников.

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