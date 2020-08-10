Симферополь, , 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа. Это самое большое число случаев, зарегистрированное в регионе за сутки.

«За 9 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции. 17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 — при скрининге здоровых лиц», — уточнил Аксёнов.

В общей сложности за период пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1517 человек, 1054 человека выздоровели, 17 пациентов скончались. За сутки обследования на коронавирус прошли 1990 человек.