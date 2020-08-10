Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону с территории городских лесов вывезли свыше 160 тонн мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

В масштабном субботнике на проспекте Шолохова приняли участие более 1,5 тыс. человек. С помощью полусотни единиц специальной техники был вывезен бытовой и промышленный мусор, порубочные остатки. Участники субботника очистили лесной фонд от сорной травы, провели фрезеровку пней, обрезку сухостоя.

«Это первый масштабный проект, который мы начали, теперь такие мероприятия будут проходить регулярно. Посмотрите, какая зелёная и красивая местность, если её привести в порядок, здесь можно отдыхать с детьми, устраивать различные мероприятия. На территории рощи есть стадион, который мы тоже приведем в порядок, и можно будет играть в футбол, заниматься активным спортом», — отметил и. о. главы администрации города Юрий Овчинников.