Жанаозен, Казахстан, , 09:59 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали двух жителей Жанаозена (Новый Узень) Мангистауской области по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщили в пресс-службе КНБ.

По данным ведомства, задержанные мужчины являются сторонниками деструктивного религиозного течения. Во время обысков изъяты два автомата, три пистолета, боеприпасы, а также приспособления для бесшумной стрельбы.

Напомним, в начале августа сотрудники КНБ выявили в Алма-Ате подпольную лабораторию по производству наркотиков. Изъято более 55 кг синтетических наркотиков, огнестрельное оружие и крупная сумма денег.

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