Бейрут, , 09:53 — REGNUM Сотрудники российского МЧС в ходе работ по разбору завалов в Бейруте, в порту которого 4 августа произошел мощный двойной взрыв, извлекли тела восьми погибших. Об этом 10 августа сообщает пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, в ходе работ в пострадавшей от взрыва зоне спасатели совместно с кинологическими службами обследовали 3 100 кв. метров территории, включая 6 800 кв. метров — с помощью беспилотников.

«За время работы было обнаружено и извлечено 8 погибших», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данных работах задействовано 126 человек и девять единиц техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 августа стало известно, что корреспондент и оператор российского телеканала RT пострадали при применении слезоточивого газа в столице Ливана Бейруте.