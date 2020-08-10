Лондон, , 09:52 — REGNUM Срок годности охлажденного мяса, продаваемого в магазинах Великобритании, может быть автоматически продлен на десять суток для борьбы с ненужными отходами и изменением климата, сообщает 8 августа Daily Mail.

К необходимости такого шага пришли австралийские и британские эксперты, получившие финансирование у торговых сетей и перерабатывающих заводов королевства. Эксперты установили, что срок, в течение которого можно продавать охлажденное мясо, может быть продлен без риска для здоровья покупателей.

В настоящее время доклад, подготовленный экспертами, проходит дополнительную проверку Консультативным комитетом по микробиологической безопасности пищевых продуктов (FSA). Свои выводы он должен подготовить до осени.

Такой шаг предпринимается в рамках работы по сокращению объемов мясных отходов. Так, в Великобритании ежегодно выбрасывается 380 тыс. тонн мяса на общую сумму 3 млрд фунтов стерлингов, что приводит к выбросу до четырех миллионов тонн парниковых газов в год.

По словам сопредседателя совместного комитета FSA и представителей пищевой промышленности Дэвида Лирдарса, срок годности таких продуктов может быть продлен уже до конца нынешнего года.

«Мы оптимистично оцениваем вероятность продления срока годности мясных товаров», — отметил он.

«В конечном счете, какой срок годности на мясные продукты устанавливать, является решением производителей и розничных торговцев», — добавил он.

Он подчеркнул, что с помощью продления срока годности мясных товаров удастся сократить объем отходов значительным образом.

Напомним, в 2019 году профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд выступил за употребление человеческой плоти в целях спасения человечества. По его словам, преодоление «консервативного» табу против каннибализма может стать решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем.

В качестве более реалистической альтернативы Содерлунд указал на то, что решать проблему мирового голода можно будет с помощью домашних животных и насекомых.