Москва, , 09:46 — REGNUM После начала учебного года 1 сентября массового распространения нового типа коронавируса в школах России этой осенью можно не опасаться. Такое заявление сделал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Евгений Тиманов.

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По его словам, учебные заведения не станут рассадниками коронавирусной инфекции. Это, пояснил Тиманов, объясняется тем, что, по статистике, дети реже заболевают COVID-19, чем взрослое население. Их доля от числа инфицированных взрослых составляет всего пять — семь процентов.

«Чтобы заразиться, необходим тесный и продолжительный контакт, — подчеркнул специалист в эфире радио Sputnik . — С учётом мер профилактики, которые будут приняты во всех наших школах, массового распространения COVID-19 осенью можно не опасаться».

При этом риски подхватить инфекцию у школьников сохраняются. Однако у детей будет гораздо больше шансов подхватить ОРВИ, а не коронавирус. Особенно если в класс кто-то придет уже с простудой. Врач напомнил, что для острых респираторных заболеваний достаточно мимолётного контакта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заверила, что новый учебный год в российских школах начнётся традиционно 1 сентября. По её словам, это произойдёт в том случае, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах страны.

Добавим, что глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что в Минпросвещения нет опасения касательно эпидемиологической обстановки по коронавирусу на начало учебного года в России. В школах будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

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