Тверь, , 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.

Пожар произошёл в деревне Гора Селижаровского района Тверской области. При тушении огня спасатели обнаружили на месте пожара тела мужчины 1961 года рождения, женщины 1986 года рождения и двух ее детей двух и четырёх лет.

На месте происшествия работают сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов. Точную причину смерти погибших, а также причину пожара установят с помощью экспертизы.

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