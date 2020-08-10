Киев, , 09:45 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 1008 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 10 августа специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за сутки в стране 25 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19, выздоровели 387 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 81 957 случаев заражения коронавирусом, скончались от COVID-19 1922 человека, а выздоровели более 44 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рядах ВСУ был зафиксирован шестой летальный случай коронавирусной пневмонии.

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