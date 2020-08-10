Тбилиси, , 09:41 — REGNUM В Грузии Михаил Рамишвили, адвокат родителей погибшей 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили, призвал следственные органы допросить журналистку Элисо Киладзе, которая в репортаже обнародовала версию убийства девушки. С этим призывом юрист 9 августа обратился через агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Я призываю следствие опросить Элисо Киладзе, может, этот человек обладает какой-то информацией. Все должно исходить из интересов следствия», — сказал Рамишвили журналистам.

Адвокат добавил, что, по предварительной версии следователей, Бачалиашвили покончила с собой, но он не согласен с такой формулировкой. По мнению юриста, все версии должны иметь право на существование.

Напомним, тело Бачалиашвили нашли 23 июля в салоне запертого изнутри автомобиля. Повреждений на теле найдено не было. Потом следствие выяснило, что девушка перед смертью через интернет «искала статьи о суициде». Родители не согласны с версией о самоубийстве. 1 августа на телеканале «Формула» опубликовали репортаж, где говорилось, что девушку могли убить из-за того, что она якобы взломала файлы с конфиденциальной информацией.

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