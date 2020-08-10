Чебоксары, , 09:28 — REGNUM В Чувашии начинается «активная фаза избирательной кампании» и идёт подготовка к проведению голосования. В регионе рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на обеспечение безопасности в условиях пандемии коронавируса. Данный вопрос будет вынесен на еженедельное обсуждение регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 августа, заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев.

Руководитель республики констатировал, что в регионе «начинается активная фаза избирательной кампании». 13 сентября жители будут выбирать главу Чувашии, также будут замещены более 3,3 тыс. мандатов в органах местного самоуправления.

«Здесь должны исходить из того, что вопросы обеспечения безопасности, которые были запланированы в рамках подготовки Единого дня голосования, становятся более расширенными», — отметил Олег Николаев, сославшись на изменения избирательного законодательства в части формы и количества дней голосования:

«Может быть, надо будет выделить дополнительные средства на обеспечение безопасности».

Руководитель республики поручил обсудить данный вопрос 14 августа на заседании регионального оперативного штаба и скоординировать действия органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Госдума приняла законопроект, позволяющий проводить голосование по выборам в течение трех дней, а также вне помещений. Поправки учитывают ситуацию с пандемией, отметили в комитете Госдумы по контролю и регламенту.

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