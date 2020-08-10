Тамбов, , 09:25 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 10 августа.

«25 новых случаев сегодня. Из них: 12 мужчин, 12 женщин, 1 ребёнок (девочка 15 лет). Возраст взрослых заболевших от 21 до 90 лет. Прибывших из других регионов нет, 25 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего за период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6261 человека, 5379 выздоровели, 37 умерли. В больницах продолжают лечение 257 человек, у 177 из них диагностирована пневмония.

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