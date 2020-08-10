Абакан, , 09:22 — REGNUM Хакасский композитор и музыкант Александр Саможиков ушёл из жизни 9 августа на 70-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в правительстве республики.

Александр Саможиков — заслуженный деятель искусств Хакасии, член союза композиторов Хакасии, союза театральных деятелей региона, артист и музыкант фольклорного ансамбля «Айланыс» республиканского театра драмы и этнической музыки «Читiген».

»COVID-19 унёс жизнь яркого и самобытного представителя культуры Хакасии», — говорится в сообщении правительства республики.

Похороны Александра Саможикова состоятся 11 августа на Абаканском городском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 10 августа выявлено 3036 носителей коронавируса.

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