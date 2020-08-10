Чебоксары, , 09:19 — REGNUM В Чувашии число заболевших COVID-19 «пусть медленно, но поступательно снижается». В республике начата работа по реабилитации переболевших данным заболеванием. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 августа, заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев.

Врио главы Чувашии Олег Николаев Cap.ru

По его словам, ситуация с коронавирусом в республике развивается «в целом по стабильному сценарию».

«Число заболевших пусть медленно, но поступательно снижается», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что также снижается число находящихся на лечении пациентов.

«Начали достаточно серьёзную работу по реабилитации тех, кто переболел COVID-19, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями», — отметил руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии реабилитация началась на базе двух санаторно-курортных организациях и в медицинских учреждениях.

По данным оперативного штаба России на 9 августа, в Чувашии с начала пандемии подтверждено 7042 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 32. Выздоровели 4312 человек (то есть 61,2% от общего числа выявленных случаев заражения), из них за сутки — 67. Умерли 64 пациента с COVID-19.

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