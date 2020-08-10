Саратов, , 10:00 — REGNUM В Саратовской области по информации на 10 августа коронавирус выявили у 10 348 человек, за сутки тесты на коронавирус подтвердились еще у 95 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6339 человек, за сутки — 41 пациент. С момента начала наблюдения скончались 63 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших — 32 человека из числа контактных, в 63 случаях — заражение из неустановленных источников. Снова больше всего зараженных в возрастной группе старше 60 лет — 34 человека, пятеро — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 292,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,6 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области, по рекомендации Роспотребнадзора, продлили режим самоизоляции для граждан из группы риска до 23 августа. Руководителям организаций, которые не приостанавливали деятельность, рекомендуется продлить режим самоизоляции для работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

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