Москва, 10 августа 2020, 09:10 — REGNUM Библиотеки Москвы в рамках седьмого этапа проекта «Списанные книги» бесплатно раздадут горожанам более 162 тыс. книг, которые не востребованы читателями, сообщается на портале мэра столицы.
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В акции примут участие 169 библиотек, Более 5,5 тыс. книг попадут в обменный фонд, который будет доступен только юридическими лицам.
Москвичам подарят произведения отечественной и зарубежной классики, детские книги и периодические издания. Понравившуюся книгу нужно забронировать на сайте акции и забрать из библиотеки в течение трех дней. В день можно бронировать не более 10 экземпляров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работает 441 библиотека, информация об учреждениях размещена на портале «Библиогород».
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