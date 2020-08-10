Москва, , 09:10 — REGNUM Библиотеки Москвы в рамках седьмого этапа проекта «Списанные книги» бесплатно раздадут горожанам более 162 тыс. книг, которые не востребованы читателями, сообщается на портале мэра столицы.

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В акции примут участие 169 библиотек, Более 5,5 тыс. книг попадут в обменный фонд, который будет доступен только юридическими лицам.

Москвичам подарят произведения отечественной и зарубежной классики, детские книги и периодические издания. Понравившуюся книгу нужно забронировать на сайте акции и забрать из библиотеки в течение трех дней. В день можно бронировать не более 10 экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работает 441 библиотека, информация об учреждениях размещена на портале «Библиогород».

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