Лондон, , 09:12 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено более 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 310 825.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 46 574. При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 18 349 668 тестов на коронавирус, 246 966 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии в течение последних суток выявили 25 случаев заражения коронавирусом.

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