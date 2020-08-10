Ханты-Мансийск, 10 августа 2020, 09:10 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 127 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Нижневартовск — 26 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 22; Сургут — 16; Нижневартовский район — 14; Мегион — 13.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 10 августа зарегистрировано 17 886 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 382 человека, 141 пациент с COVID-19 скончался.
Коэффициент распространения инфекции в Югре на 10 августа составляет 0,79.