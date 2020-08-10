Москва, , 09:04 — REGNUM На участках Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве будет изменено движение. Об этом 10 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Новая схема проезда будет действовать с 12 августа по 19 ноября.

В информации пояснили, что движение будет ограничено возле дома по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 7. Также ограничения вводятся на участках от д. 51, к. 2 на Средней Калитниковской улице до д. 9, стр. 4 в Автомобильном проезде, а также от д. 36а на Бережковской набережной до д. 27а на Киевской улице. На участках поэтапно будут занимать одну полосу в каждом направлении движения.

У д. 10, стр. 4 в Автомобильном проезде будет ограничено движение по одной полосе по внутренней стороне ТТК.