Владивосток, 10 августа 2020, 10:35 — REGNUM В Приморье постепенно медучреждения возобновляют плановую госпитализацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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На 10 августа 33 больницы и поликлиники региона получилидопуск к возобновлению плановой госпитализации.
«Пациенты, которым предстоит плановая госпитализация, проходят тестирование на коронавирус методом ИФА-диагностики. Результаты человек получает уже на второй-третий день», — сказали в минздраве.
С конца июля в Приморье возобновлена госпитализация для проведения ЭКО, а также высокотехнологическая медицинская помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье двое глав городских округов заразились короновирусом.
Режим повышенной готовности продлён до середины августа.