Оттава, , 08:54 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа возросло на 47 и достигло 119 451. Об этом 10 августа сообщает канадский минздрав.

Также сообщается, что на сегодняшний день в стране суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 8981.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в Канаде было проведено в общей сложности свыше 4,4 млн тестов на коронавирус.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (60 471 заразившийся), Онтарио (40 046) и Альберта (11 430).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Китая было выявлено 69 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.