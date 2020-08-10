Магас, , 08:49 — REGNUM В Ингушетии сегодня, 10 августа, начался третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В указе, подписанном главой республики Махмудом-Али Калиматовым и опубликованном на официальном сайте руководителя региона, не уточняется, какие послабления ждут жителей республики после старта нового этапа.

При этом в документе приводится список мер предосторожности, обязательных к исполнению гражданами. В их числе необходимость использования средств индивидуальной защиты в местах скопления людей, объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, общественном транспорте.

Маски и перчатки также положено использовать на работающих предприятиях. Помимо этого, оговаривается обязательное проведение дезинфекции в местах массового пребывания людей.

Отдельной строкой в указе главы республики звучат рекомендации по продолжению соблюдения режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был введен в Ингушетии 17 марта 2020 года. Второй этап снятия ограничений стартовал в Ингушетии с 25 июня.

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