Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов взял на контроль ситуацию с лечением писателя и командора отряда «Каравелла» Владислава Крапивина. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Карлов был проинформирован об обращении семьи писателя. «При необходимости будет оказан весь комплекс медицинской помощи», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники Крапивина пожаловались на то, что после выписки из стационара больницы № 40 Екатеринбурга он стал чувствовать себя ещё хуже. В больнице командор провёл с 15 июля по 7 августа.

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