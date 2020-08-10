Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM В Свердловской области прошли тестирование на коронавирус уже 985 851 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным структуры на 9 августа 2020 года, врачи исследовали 1 052 856 проб. За последние сутки было исследовано 9206 проб, взятых у 8801 человека.

Всего в Свердловской области выявлено 22 267 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует по 10 августа 2020 года «режим повышенной готовности» по коронавирусу.

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