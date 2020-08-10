Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве с 10 августа в государственных ветеринарных клиниках стартует акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле», сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В парках Москвы откроются пункты ветеринаров для прививок от бешенства

Выезд ветеринара обойдется владельцу животных в 799 рублей. Остальные услуги оплачиваются отдельно.

Специалисты могут сделать прививки, провести операции, лабораторные исследования, медикаментозную эвтаназию и др. Акция продлится до 30 сентября включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве появилась новая электронная услуга «Запись к ветеринарному врачу».

Читайте также: Новая услуга: записать к ветеринару в Москве можно онлайн