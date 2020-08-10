Москва, , 08:43 — REGNUM Синоптики ожидают 10 августа переменную облачность, сообщает центр «Фобос».

Согласно прогнозу, большую часть дня в московском регионе сохранится летняя погода, температура окажется на четыре градуса выше многолетней нормы.

«Лишь к вечеру, с приближением атмосферного фронта с северо-запада, в небе кое-где соберутся мощные кучевые облака и брызнут скоротечные дожди с вероятностью слабых очаговых гроз», — говорится в информации центра.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность, возможен дождь с грозой. Температура воздуха поднимется до 26 градусов, в Московской области — до 27 градусов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.