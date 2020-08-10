Москва, , 08:41 — REGNUM Люди, у которых не вырабатываются антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, являются одной из главных загадок для учёных-эпидемиологов. Об этом 10 августа рассказал главный врач-иммунолог Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в своём интервью газете «Известия».

Как отметил Тотолян, в настоящее время учёные наблюдают более 200 пациентов, которые переболели COVID-19, но антитела у них не выработались. Отсутствие антител у людей, вне всякого сомнения перенесших заболевание, было подтверждено пятью тест-системами от разных производителей.

Иммунолог отметил, что случаи, когда антитела в организме человека не вырабатываются, встречаются при иммунодефицитных состояниях. Однако таких людей в популяции не очень много. Но среди пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию нового типа, таких случаев оказалось значительно больше, чем ожидали исследователи.

По мнению Тотоляна, этот факт является одной из главных загадок SARS-CoV-2 и требует тщательного и пристального изучения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о случаях невосприимчивости людей к коронавирусу SARS-CoV-2.

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