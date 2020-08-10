Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM Жители Казахстана впервые отмечают новый праздник — День Абая, учрежденный правительством республики, сообщает 10 августа ИА REGNUM.

Министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова поздравила жителей Казахстана. «Наследие Абая — это духовное богатство, вобравшее в себя всю мудрость казахского народа, накопленную на протяжении веков», — написала министр на своей странице в Facebook.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года в урочище Жидебай Семипалатинского уезда. Считается основоположником казахстанской письменности и литературы. Новый праздник — День Абая учрежден 4 августа 2020 года.

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