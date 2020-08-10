Москва, , 08:40 — REGNUM В нынешнем году бархатный сезон на черноморских курортах России продлится до начала октября, что на десять дней больше обычного. Об этом 10 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон на курортах будет длиться дольше обычного. Обычно он завершается в середине третьей декады сентября, а в этом году дней на 10 дольше будет как минимум», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик отметил, что не исключен вариант продления бархатного сезона до середины октября, однако предупредил, что о такого рода положительных прогнозах можно будет уверенно говорить только в середине сентября.

Кроме этого, метеоролог объяснил, что такое увеличение срока бархатного сезона на Черном море в нынешнем году связанно с тем, что морские воды лучше, чем обычно прогреты летним антициклоном.

«В этом году за счет летнего антициклона солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря. Это тепло будет медленно расходоваться», — рассказал Вильфанд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штормовое предупреждение в связи с прохождением тропического циклона «Джангми» объявлено на 11 августа в Приморском крае.