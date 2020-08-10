Москва, , 08:31 — REGNUM В четырёх парках Москвы в рамках проекта «Фестиваль уличного кино» состоятся показы фильмы начинающих режиссеров, сообщается на портале мэра столицы.

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Новые фильмы молодых российских режиссеров можно будет посмотреть 15 августа в парках «Фили», в саду имени Баумана, в Перовском и Бабушкинском парках.

Любители кинематографа увидят 10 короткометражных фильмов продолжительностью от двух до 20 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в восьми московских парках оборудовали верёвочные городки.

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