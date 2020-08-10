Нижнекамск, Татария, , 08:56 — REGNUM Мурат Метшин, сын главы города Нижнекамска Айдара Метшина, вернулся с отдыха на полуострове Крым, где заразился коронавирусом. Об этом молодой человек сообщил в соцсетях.

По словам Мурата Метшина, он почувствовал недомогание еще 2 августа, находясь в Крыму. По прибытии в республику сдал тест на COVID-19 и узнал, что инфицирован. В настоящее время сын мэра самоизолировался на даче и принимает лекарства. Он пожаловался на слабость, першение в горле, кашель, заложенность носа, на отсутствие обоняния и на то, что он не чувствует вкуса.

Сын мэра Нижнекамска заметил, что на полуострове практически не соблюдаются коронавирусные ограничения, большинство отдыхающих пренебрегают масками и соблюдением дистанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии студенты и педагоги из-за пандемии в новом учебном году должны будут носить индивидуальные средства защиты. На время проведения творческих занятий допускается снять средства защиты.

Читайте также: В Татарии в новом учебном году студентов обяжут носить защитные маски