Минск, , 08:30 — REGNUM В Белоруссии после массовых беспорядков, которые начались в стране из-за недовольства жителей республики предварительными результатами выборов президента Белоруссии, следственные органы возбудили уголовные дела. Об этом 10 августа сообщает Следственный комитет республики.

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Как уточнил глава следственного ведомства Иван Носкевич, слова которого приводит агентство БелТА, расследование будет проводиться по факту несанкционированных акций протеста и насилия против сотрудников правоохранительных органов. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста, на которые в ночь на 10 августа собрались несколько тысяч человек, начались в Белоруссии после объявления предварительных результатов подсчёта голосов избирателей на выборах главы государства. Согласно предварительным данным, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует с подавляющим отрывом.

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Активисты выразили свое недовольство результатами выборов. В настоящее время участники протестных акций уже покинули центральные улицы Минска, движение автотранспорта в городе восстановлено. Силовики полностью взяли под контроль ситуацию в столице Белоруссии. Следователи приступили к осмотру мест несанкционированных акций протеста.

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