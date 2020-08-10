Минск, , 08:26 — REGNUM Белорусская милиция в Минске применила специальные средства для разгона демонстрантов. Об этом 10 августа заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

По её словам, правоохранительные органы применили специальную технику и шумовые гранаты. Чемоданова добавила, что ситуация в городе взята под контроль — усилены меры безопасности. Она добавила, что во время акции прошли задержания. Число задержанных не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста, связанные с результатами выборов президента Белоруссии. В сети появились видеоролики, на которых показаны стычки с милицией и взрывы шумовых гранат.

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