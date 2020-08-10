Москва, , 08:24 — REGNUM Случаи невосприимчивости людей к коронавирусу SARS-CoV-2 были установлены специалистами в России. Об этом рассказал 10 августа главный врач-иммунолог Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в своём интервью газете «Известия».

По словам специалиста, группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2, была установлена учёными после детального обследования медиков, работавших в «красной зоне» с пациентами, у которых было подтверждено заражение коронавирусом. Тотолян отметил, что такие медики работали с сотнями пациентов в течение нескольких месяцев, но антител к коронавирусу у них при обследовании выявлено не было.

Эксперт пояснил, что подобные случаи требуют более тщательного изучения, так как именно они могут дать ответ на вопрос о получении универсального средства для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое средство возможно будет получить значительно быстрее, чем вакцину, при этом затрат на его производство потребуется гораздо меньше в сравнении с вакциной.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опасениях врача-иммунолога Тотоляна, что граждане России могут столкнуться с более тяжёлым течением заболевания COVID-19 у пациентов предстоящей осенью.

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