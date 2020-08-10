Москва, , 08:17 — REGNUM В России наибольшее число профессиональных заболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых (46,9%) от всех зарегистрированных случаев), об этом сообщает RT со ссылкой на Роспотребнадзор.

Далее идут обрабатывающие производства (29,9%), предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).

У работников, которые заняты в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, зафиксировано 3,5% профзаболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследователей из Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья (Санкт-Петербург), из-за длительного переутомления на работе у человека могут развиться заболевания органов зрения, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы.

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