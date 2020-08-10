Берлин, , 08:19 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Германии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 436 и превысило 216 тысяч. Об этом 10 августа сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По его данным, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 216 327.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался один пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9197. При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 197 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Бавария (51 848 заразившихся), Северный Рейн-Вестфалия (51 762) и Баден-Вюртемберг (37 791).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее эпидемиолог, доктор медицинских наук и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предположил сроки возможного возникновения в мире второй волны коронавирусной инфекции.