Северобайкальск, Бурятия, , 07:58 — REGNUM В сети появился видеоролик, на котором запечатлён неопознанный летающий объект в небе над городом Северобайкальск в Бурятии. Снятые из окна поезда кадры были опубликованы в конце июля на канале «Чудеса Сибири».

По словам автора, объект появляется ночью в виде ярких шаров уже две недели.

«Мне повезло, я заснял днём, этот сигаровидный объект перемещаться в сторону города», — отметил он.

Как отмечается, эксперты признали, что снятый на видео объект действительно является реальным НЛО.

Читайте также: В Омске свечение от ракеты приняли за НЛО или комету