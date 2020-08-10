Салехард, , 07:53 — REGNUM Ямало-Ненецкий автономный округ переходит на второй этап снятия ковидных ограничений. Возобновляется работа детских садов, сообщает пресс-служба главы региона.

Открываются детские сады, но в группе должно находиться не более 12 детей одновременно. Работа в дошкольных учреждениях будет организована с учётом повышенных мер безопасности.

Кроме того, поликлиники возобновили медицинские осмотры. Открываются учреждения дополнительного образования, в том числе и автошколы. Возобновляют работу фитнес-центры при загрузке на 50%, а также крупные магазины площадью до 800 квадратных метров.