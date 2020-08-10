Кемерово, , 07:49 — REGNUM Новые случаи заражения за последние сутки выявлены в 19 населённых пунктах Кузбасса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Кемерово — 31, Междуреченск — 21, Ленинск-Кузнецкий — 13, Новокузнецк — 13, Анжеро-Судженск — девять, Белово — четыре, Полысаево — три, Новокузнецкий МР — три, Березовский — два, Осинники — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Таштагольский МР — два, Калтан — один, Мыски — один, Прокопьевск — один, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один, Промышленновский МР — один, Яйский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении.

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Всего в регионе официально зарегистрировано 4544 пациента с коронавирусом, 3049 человек выписаны, 30 скончались.