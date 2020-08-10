Казань, , 08:43 — REGNUM В Татарии с 10 августа отменена обязательная 14-дневная самоизоляция для граждан, которые вернулись из-за рубежа международными рейсами. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В документе также говорится, что продлевается режим самоизоляции для пожилого населения до 23 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарию доставили 55 пассажиров с теплохода «Александр Суворов», на котором была выявлена вспышка коронавируса. Экипаж теплохода «Александр Суворов» мог заразиться коронавирусом от пассажира одного из предыдущих рейсов. Дезинфекция судна и изоляция команды проводится в порту приписки — в Нижнем Новгороде. Пассажиры за счет компании были отправлены в свои регионы.

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